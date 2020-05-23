Более 340 000 рублей перевели мошенникам за сутки жители Карелии

Нескольких жителей Карелии мошенники обманули на крупные суммы, сообщили в МВД республики. Более 340 000 рублей перевели аферистам в республике только за одни сутки.

Самый большой убыток в 233 000 рублей понесла 61-летняя петрозаводчанка. В дневное время ей позвонили якобы из банка и сообщили, что кто-то взломал ее личный кабинет. Чтобы спасти денежные средства, требовалось сходить к ближайшему банкомату, обналичить их, а затем перевести на безопасный счет. Женщина выполнила все рекомендации, после чего связь с собеседником резко прервалась, а баланс карты обнулился.

Действуя по той же схеме, аферисты похитили средства еще у двух петрозаводчанок, а также у жителей Сортавальского и Кондопожского районов.

В разговоре с полицейскими почти все пострадавшие признались, что слышали о распространенных схемах дистанционного мошенничества, однако все равно поддались на хитрые уловки.

Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не сообщать посторонним лицам персональную информацию. При любом телефонном разговоре следует сохранять спокойствие, не поддаваться панике. По всем спорным вопросам, касающимся денежных средств, лучше обращаться за разъяснениями в официальное учреждение.