Девушка подшофе не справилась с управлением, пассажир погиб

Трагическое происшествие произошло в городе Сортавала, в СНТ на улице Вуорио вчера

в 20 часов, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

18-летняя водитель «Грейт Волл», не имеющая права управления автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением транспортного средства, совершила съезд в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся.

Водитель с травмами доставлена в Сортавальскую ЦРБ. 17-летний пассажир автомобиля, находящийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался до прибытия скорой медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: Госавтоинспекция Карелии