23 мая 2020, 09:42
Девушка подшофе не справилась с управлением, пассажир погиб
В Карелии 17-летний юноша погиб в авто, которым управляла нетрезвая водитель
Трагическое происшествие произошло в городе Сортавала, в СНТ на улице Вуорио вчера
в 20 часов, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.
18-летняя водитель «Грейт Волл», не имеющая права управления автомобилем, в состоянии алкогольного опьянения не справилась с управлением транспортного средства, совершила съезд в кювет, в результате чего автомобиль опрокинулся.
Водитель с травмами доставлена в Сортавальскую ЦРБ. 17-летний пассажир автомобиля, находящийся на переднем пассажирском сидении, от полученных травм скончался до прибытия скорой медицинской помощи.
По факту ДТП проводится проверка.
Фото: Госавтоинспекция Карелии