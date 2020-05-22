Из квартиры петрозаводчанки похитили мобильник и телевизор

Петрозаводчанка стала жертвой квартирного вора: он украл у 45-летней женщины телевизор и телефон. Общая сумма ущерба составила 18 500 рублей, рассказали в МВД по Карелии.

Оказалось, что на улице у магазина горожанка завязала знакомство с мужчиной. Встречу было решено отметить в квартире женщины, где собралась большая компания. Кутеж продолжался несколько дней: хозяйка и и ее компания, увлеченные распитием спиртного, не сразу заметили исчезновение электроники, а заодно и одного из гостей.

Стражи порядка установили подозреваемого: им оказался 45-летний новоиспеченный житель Карелии. Он рассказал правоохранителям, что продал похищенное на улице, а деньги потратил на алкоголь. В его отношении возбуждено уголовное дело.