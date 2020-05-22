Мужчина у всех на глазах украл бензин на АЗС в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились сотрудники АЗС, которые рассказали, что один из посетителей заправил свой автомобиль и уехал, не заплатив. Стражи порядка раскрыли преступление, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 31-летний горожанин. Он рассказал, что взял машину у друга, но тратиться на бензин не хотел. Тогда мужчина закрыл госномера, приехал на заправку, где сначала заливают топливо, а потом рассчитываются, заправил полный бак и уехал, несмотря на попытки сотрудников АЗС его остановить.

Возбуждено уголовное дело о грабеже. Подозреваемый возместил нанесенный ущерб.