В Петрозаводске разрушено 15 надгробных памятников

Владелец предприятия по производству ритуальных товаров обратился в полицию Петрозаводска по факту повреждения 15 надгробных памятников, ущерб составил 327 600 рублей, сообщает МВД Карелии.

Полиции удалось выяснить, что в одну из майских ночей на территорию предприятия проник посторонний 43-летний мужчина. Там же находился и охранник. Мужчины были знакомы и конфликтовали. На этот раз они вновь стали выяснять отношения, однако не дожидаясь драки, к которой шло дело, сторож сбежал.

Тогда «гость» подумав, что охранник является учредителем фирмы, решил ему досадить и стал опрокидывать надгробия с постаментов.

«Из полутора десятков мемориалов часть разбилась, на других образовались сколы, трещины и царапины. После погрома петрозаводчанин скрылся»,

- сообщает полиция.

Однако он был найден и сознался в содеянном, объяснив свое поведение состоянием алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело.