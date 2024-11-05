Аптеки Карелии «встали в очередь» за фармацевтами

Количество вакансий для фармацевтов и провизоров в Карелии выросло на 50 процентов, тогда как в среднем по России этот показатель увеличился на 11 процентов. По данным аналитиков hh.ru, работодатель готов предлагать специалистам в этой сфере более высокие зарплаты.

Средний уровень заработной платы фармацевтов по стране достиг 60 100 рублей, что на 8 процентов выше по сравнению с прошлым годом. В Карелии зарплаты специалистов в этой области выросли до 61 тысячи рублей, увеличившись на 2 процента по сравнению с прошлым годом.

Самый заметный рост доходов в данной профессии отметили в Хакасии, где зарплаты поднялись на 30 процентов, достигнув 52 тысяч рублей. В Красноярском крае доходы специалистов выросли на 27 процентов и составили 63 400 рублей, а в Северной Осетии-Алании – на 23 процента, достигнув 40 тысяч рублей. // фото: pixabay.com