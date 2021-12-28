Apple будет выпускать новые iPhone без SIM-карты

Скоро компания Apple откажется от физической SIM-карты в своих новых смартфонах. Об этом сообщает специализированный сайт 9to5mac.

По его данным, в компании предупредили о новшествах операторов мобильной связи США. Им рекомендовали заранее подготовиться к выходу лишенного симки iPhone.

Новую модель оснастят лишь виртуальной карточкой - eSIM. Скорее всего, такой вариант выйдет осенью следующего года, это будет iPhone 14.

Правда, неизвестно, будет ли он представлен только на американском рынке или также в Европе. // Фото: Mylene2401/Pixabay.com