28 декабря 2021, 14:20
Apple будет выпускать новые iPhone без SIM-карты
«Яблочный» смартфон без симки появится в продаже в следующем году
Скоро компания Apple откажется от физической SIM-карты в своих новых смартфонах. Об этом сообщает специализированный сайт 9to5mac.
По его данным, в компании предупредили о новшествах операторов мобильной связи США. Им рекомендовали заранее подготовиться к выходу лишенного симки iPhone.
Новую модель оснастят лишь виртуальной карточкой - eSIM. Скорее всего, такой вариант выйдет осенью следующего года, это будет iPhone 14.
Правда, неизвестно, будет ли он представлен только на американском рынке или также в Европе. // Фото: Mylene2401/Pixabay.com