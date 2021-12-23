TikTok оказался популярнее Google

Компания Cloudflare назвала соцсеть TikTok самым посещаемым ресурсом этого года.

Приложение для создания и просмотра коротких видео обогнало даже лидера прошлого года, Google. Об этом сообщает РИА Новости. В 2020 году TikTok занимал седьмое место.

Прошлогодний лидер расположился на второй строке рейтинга популярных доменов. На третьем месте расположился Facebook. (фото pixabay.com, Natalie_voy)