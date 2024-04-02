Антимонопольная служба проверяет торговые сети из-за цен на яйца

Сегодня ФАС в ряде регионов страны вышла на проверки крупных торговых сетей, сообщили в ведомстве. Антимонопольная служба продолжает анализ ценообразования на куриные яйца по всей товаропроводящей цепочке.

Ведомство напомнило, что ранее проверило производителей куриных яиц. Сегодня очередь дошла до торговых сетей, а именно: «Перекресток», «Магнит», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», «О’Кей», «Метро», «Ашан».

Сообщается, что служба оценит действия компаний на предмет заключения антиконкурентных соглашений. // Фото: фрипик.