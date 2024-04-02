Часть водителей Петрозаводска попросили не садиться за руль

В Госавтоинспекции Петрозаводска выпустили обращение к водителям города из-за надвигающейся непогоды. Оно опубликовано пресс-службой ведомства.

Напомним, по данным синоптиков, на Карелию 3 апреля обрушатся сильные снегопады и ледяной дождь. В Петрозаводске ожидается порядка 30 мм. осадков, что составляет почти месячную норму.

В ГИБДД призывают автомобилистов выбирать скорость с учетом погодных условий, быть внимательными на пешеходных переходах. Начинающих водителей попросили по возможности не садиться за руль.

Пешеходам рекомендуется увеличить бдительность и переходить дорогу только в установленных местах. // Фото: unsplash.com / Ryan Porter