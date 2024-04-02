У здания филармонии в Петрозаводске запретят парковку

С 23 апреля на улице Свердлова, у здания государственной филармонии запретят парковку, сообщает администрация Петрозаводска. Это делается, чтобы улучшить видимость у перекрестка с улицей Кирова и повысить безопасность движения, подчеркивают городские власти.

На четной стороне улицы Свердлова от дома № 10 до пересечения с улицей Кирова будет запрещена остановка транспортных средств. Исключение коснется небольшого участка – парковочного кармана. Ставить автомобили здесь можно будет только параллельно проезжей части. Соответствующие дорожные знаки установят 23 апреля.

Приходится констатировать, что официальных парковок в Петрозаводске становится все меньше. В дни больших концертов или премьерных спектаклей и раньше было сложно припарковать машину возле филармонии.

Где с 23 апреля будут оставлять свои машины любители вокального и театрального искусства - большой вопрос. // Фото: Карельская филармония.