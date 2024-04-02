Бастрыкин заинтересовался домом с крысами в Петрозаводске

Председатель следкома России заинтересовался условиями жизни людей в одном из аварийных домов Петрозаводска, сообщает Народный фронт Карелии. Активисты движения ранее рассказали о всех бедах обитателей дома №5 по улице Пробная.

Разрушенные печки, сломанные окна, провалившиеся полы и потолки, облупившиеся стены. А еще в подъездах - горы мусора, а на стенах мертвые крысы. В таких условиях вынуждены проживать жильцы дома по ул. Пробная, 5, в г. Петрозаводске.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Карелии Евгению Швецу разобраться в этом деле. Бастрыкин ждет доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, организованной по факту небезопасных условий проживания в аварийном доме в Петрозаводске. // Фото: Народный фронт Карелии.