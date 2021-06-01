Антициклон выгнал дожди и ветер и принес в Карелию потепление

Скандинавский антициклон «Вальтраду» вышел центром на территорию Карелии.

Как отмечает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии», такое положение самое лучшее в антициклоне. В ближайшее время в республике не ожидаются осадки. Вдобавок, ветра или не будет совсем, или дуновение будет слабым. Со среды столбики термометра повысятся до +18,+23 градусов. С 3 июня уже до +21,+26 градусов.

Будет дуть слабый ветер переменных направлений, по ночам, вероятно, будет штиль. В республике ожидается малооблачная и ясная погода.