В среду в Карелии потеплеет до плюс 20 градусов

В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде в республике и Петрозаводске в среду, 2 июня.

В карельской столице - переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +6, +8, днем +16, +18. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, на юге северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +15, +20.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +9, днем +23;

В Кондопоге ночью +8, днем +19;

В Медвежьегорске ночью +8, днем +20;

В Олонце ночью +5, днем +21;

В Пудоже ночью +7, днем +19;

В Сегеже ночью +9, днем +20;

В Сортавале ночью +8, днем +20;

В Суоярви ночью +7, днем +20.