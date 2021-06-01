01 июня 2021, 16:44
В среду в Карелии потеплеет до плюс 20 градусов
Жителей и гостей республики ожидает еще один день без дождя
В карельском Гидрометцентре рассказали о погоде в республике и Петрозаводске в среду, 2 июня.
В карельской столице - переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +6, +8, днем +16, +18. Атмосферное давление будет слабо расти.
В Карелии - переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, на юге северный, северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +15, +20.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале ночью +9, днем +23;
В Кондопоге ночью +8, днем +19;
В Медвежьегорске ночью +8, днем +20;
В Олонце ночью +5, днем +21;
В Пудоже ночью +7, днем +19;
В Сегеже ночью +9, днем +20;
В Сортавале ночью +8, днем +20;
В Суоярви ночью +7, днем +20.