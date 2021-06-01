1 июня воздух в Карелии прогреется до плюс 21 градуса

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха +15, +17.

В Карелии переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха +13, +18, местами до +21.

По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +17;

В Кондопоге днем +18;

В Медвежьегорске днем +17;

В Олонце днем +18;

В Пудоже днем +18;

В Сегеже днем +16;

В Сортавале днем +18;

В Суоярви днем +18.