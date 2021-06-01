01 июня 2021, 07:00
1 июня воздух в Карелии прогреется до плюс 21 градуса
В первый день лета дождя или снега жителям республики не обещают
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу карельского Гидрометцентра, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха +15, +17.
В Карелии переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, северный слабый. Температура воздуха +13, +18, местами до +21.
По прогнозу Гидрометцентра России, в Калевале днем +17;
В Кондопоге днем +18;
В Медвежьегорске днем +17;
В Олонце днем +18;
В Пудоже днем +18;
В Сегеже днем +16;
В Сортавале днем +18;
В Суоярви днем +18.