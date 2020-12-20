Анонсировано начало вакцинации пожилых людей от коронавируса

Россиян старше 60 лет могут начать прививать от коронавируса на следующей неделе. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Чиновник уточнил, что сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

Напомним, накануне Мурашко заявил, что власти страны планируют привить от Covid-19 60% взрослого населения России.

В Карелии вакцинация уже началась. Первыми прививки ставят медикам, учителям и социальным работникам. Фото novostivolgograda.ru