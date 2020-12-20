Девушку выбросили из окна пятого этажа в Петербурге

В Санкт-Петербурге под окнами многоэтажки нашли переломанную 17-летнюю девушку. Подросток был госпитализирован со множественными открытыми и закрытыми переломами, травмами головы, внутренних органов и экстракцией зубов. В тяжелом состоянии ее направили в операционную, сообщает «Фонтанка».

Выяснилось, что девушка выпала из окна пятого этажа общежития после застолья с 41-летним мужчиной. Предполагается, что он проводил время с пострадавшей и алкоголем, но в какой-то момент общение не задалось, и мужчина избил юную подругу, а после выбросил ее с балкона.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе, за покушение на изнасилование и половую близость с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Фото 9111s.ru