Почти 29 тысяч новых зараженных Covid-19 выявлены в России за сутки

В России растет суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Накануне болезнь диагностирована у 28 948 человек. Скончались 511 пациентов. Выздоровели 20 915 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых зараженных в Москве - 7263. В Санкт-Петербурге 3759 новых случаев, в Архангельской области - 397, в Мурманской области - 283, в Ленинградской области - 227.

Всего с начала пандемии в нашей стране выявлены 2 848 377 случаев Covid-19. Скончались 50 858 человек. Выздоровели 2 275 657 пациентов.

Напомним, в Карелии 19 декабря подтверждены 392 новых случая заражения. Фото volynnews.com