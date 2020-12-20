20 декабря 2020, 11:33
Почти 29 тысяч новых зараженных Covid-19 выявлены в России за сутки
Оперативный штаб огласил свежие данные по ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране
В России растет суточное количество выявленных случаев заражения коронавирусом. Накануне болезнь диагностирована у 28 948 человек. Скончались 511 пациентов. Выздоровели 20 915 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Больше всего новых зараженных в Москве - 7263. В Санкт-Петербурге 3759 новых случаев, в Архангельской области - 397, в Мурманской области - 283, в Ленинградской области - 227.
Всего с начала пандемии в нашей стране выявлены 2 848 377 случаев Covid-19. Скончались 50 858 человек. Выздоровели 2 275 657 пациентов.
Напомним, в Карелии 19 декабря подтверждены 392 новых случая заражения. Фото volynnews.com