Россияне назвали лучшие подарки на Новый год

Россияне считают лучшим подарком на Новый год деньги. Таковы данные опроса, результаты которого приводит РИА Новости.

«Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно 45,5 процента респондентов ответили: "деньги". На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5 процента. На третьем - презенты для души, которые принесут положительные эмоции (23 процента)», - подчеркнули авторы исследования.

Большинство опрошенных, 63 процента, в реальности также получают на Новый год наличные, на которые сами покупают себе подарок. При этом 22 процентам близкие люди дарят полезные подарки, еще 14 процентов респондентов получают подарок для души. Реже всего дарят россиянам предоплаченную карту или сертификат - только 2 процентам. Фото culture.ru