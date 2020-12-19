Шестилетняя россиянка заработала миллионы долларов на Youtube

Шестилетняя жительница Краснодара по имени Анастасия во второй раз попала в десятку самых высокооплачиваемых блогеров Youtube в мире. В этом году она заняла седьмое место, заработав 18,5 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

Отмечается, что канал девочки называется Like Nastya. Как пишет Forbes, россиянка входит в рейтинг второй год подряд - в 2019 году она заняла третье место, ее доход составлял 18 миллионов долларов.

Общее число просмотров видеороликов ребенка - 39 миллиардов, а подписчиков в совокупности - 190,6 миллиона человек. Кроме того, отмечается, что Настя - единственная девочка в топ-10 Youtube-блогеров.