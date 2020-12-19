Участник «Дома-2» намекнул на продолжение проекта

Участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Купин прокомментировал закрытие программы в своем аккаунте в Instagram. Слова героя телестройки приводит РИА Новости.

«Дом-2» вы увидите дальше, он будет дальше на ваших экранах, просто не на канале ТНТ,

- написал Купин.

Напомним, накануне телеканал ТНТ объявил о закрытии шоу, которое выходило в течение 16 лет. Директор канала Роман Петренко отметил, что временной слот «Дома-2» займут передачи в жанре стендапа. На ТНТ решили сосредоточиться на создании сериалов и юмористических шоу.

«Дом-2» признан самым продолжительным реалити-шоу в мировой истории. Первый выпуск программы вышел 11 мая 2004 года.