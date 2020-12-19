Во «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» сегодня днем произошел сбой. Об этом сообщает сайт DownDetector.

Проблемы в работе сервиса начались около 14 часов по московскому времени. Пользователи жаловались на то, что не могут войти в аккаунт, отправить сообщения или вовсе загрузить сайт.

С проблемой столкнулись пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов европейской части России.

По состоянию на 15:20 сбой полностью ликвидирован, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу соцсети. Фото iron-bet.ru