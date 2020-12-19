Министр озвучил планы по вакцинации россиян от коронавируса

Вакцинация от коронавируса должна охватить около 60% взрослого населения России. Такие планы властей озвучил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

«60 процентов населения, взрослого населения, мы планируем под вакцинацию», - заявил чиновник.

Напомним, Минздрав Карелии отчитался, что массовая прививочная кампания в республике уже стартовала. Первыми вакцину получают учителя, медицинские и социальные работники.

Вакцинация проходит в два этапа - между первым и вторым уколом должен пройти 21 день. Уже более 140 жителей Карелии сделали первую прививку, более 40 получили оба компонента вакцины. Фото Минздрава РК