19 декабря 2020, 11:05
Общество

Массовая вакцинация от коронавируса началась в Карелии

Поступление очередной партии вакцины в республику ожидается в начале 2021 года

В Карелии стартовала массовая вакцинация людей от Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Первыми российской вакциной «Спутник V» прививают медицинских и социальных работников, а также учителей. В Минздраве подчеркивают, что вакцинация добровольная.

Вакцинация проходит в два этапа. После первой прививки вторая делается через 21 день. На данный момент в первый раз привились уже более 140 человек, более 40 получили и второй компонент.

Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года. Фото Минздрава РК

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Метки: 
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