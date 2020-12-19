Массовая вакцинация от коронавируса началась в Карелии

В Карелии стартовала массовая вакцинация людей от Covid-19. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Первыми российской вакциной «Спутник V» прививают медицинских и социальных работников, а также учителей. В Минздраве подчеркивают, что вакцинация добровольная.

Вакцинация проходит в два этапа. После первой прививки вторая делается через 21 день. На данный момент в первый раз привились уже более 140 человек, более 40 получили и второй компонент.

Поступление очередной партии вакцины ожидается в начале 2021 года. Фото Минздрава РК