«Сбормобиль» и «Металлмобиль» проедут по Петрозаводску в последний раз

20 декабря по Петрозаводску последний раз в этом году проедут «Сбормобиль» и «Металлмобиль». Следующий рейс состоится только 17 января, сообщает пресс-служба мэрии города.

Волонтеры примут вторсырье от горожан на переработку в 23 точках в разных районах карельской столицы. В условиях пандемии участников акции просят соблюдать социальную дистанцию и использовать маски. Горожанам с признаками респираторных заболеваний стоит остаться дома.

Напоминаем, что в условиях плотного графика волонтеры пока не принимают передачи для Первого общественного приюта для бездомных животных. Тем не менее, жители Петрозаводска могут самостоятельно оставить их в 12 пунктах в разных районах столицы.

80% от вырученных от переработки вторсырья денег по-прежнему идет на помощь бездомным животных. За год эта сумма достигает 100 тысяч рублей. Фото westernelite.com