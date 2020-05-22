Актеры из «Игры престолов» снимутся вместе в новом сериале

Любимые поклонниками «Игры престолов» актеры Питер Динклейдж и Джейсон Момоа снимутся в новом сериале про Ван Хельсинга, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал Cnet.

В роли Ван Хельсинга предстанет исполнитель роли Тириона Ланнистера - Питер Динклейдж, а его коллега по «Игре престолов», Джейсон Момоа, сыграет вампира. Проект носит название «Хороший, плохой, неживой».

«Название истории отсылает к культовому фильму в жанре вестерн «Хороший, плохой, злой» с Клинтом Иствудом в главной роли», - сообщает источник. Дата премьеры нового сериала неизвестна.