Внезапная смена планов помогла женщине разбогатеть

Жительница Австралии изменила своей устоявшейся привычке и сорвала джекпот.

Женщина уже несколько десятилетий участвовала в лотерейных розыгрышах по субботам и покупала билеты в одно и тоже время.

Однако в один день у нее резко поменялись планы, и она купила билет на два часа раньше обычного. В итоге первая строчка вписанных чисел совпала с выпавшими во время розыгрыша. Женщина стала обладательницей крупного выигрыша - более 268 тысяч австралийских долларов (12,5 миллиона рублей).