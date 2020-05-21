В WhatsApp появится новая полезная функция

Пользователям WhatsApp на базе iOS стала доступна новая функция. Мессенджер сможет распознавать QR-коды. Вскоре эта возможность появится и на Android-устройствах, пишет РИА Новости.

Так, пользователи смогут делиться личным кодом, в котором будет зашифрован номер телефона. Получив такую комбинацию, нужно будет просканировать код с помощью камеры смартфона. Такое действие позволит добавить собеседника в список контактов.

Если код случайно будет отправлен постороннему человеку, его можно будет удалить, добавляет источник.