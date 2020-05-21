Супруги ушли из жизни, попробовав домашнее пиво

Трагический инцидент произошел в семье Мелвина и Винни, проживающих в ЮАР. Супруги умерли после того, как попробовали пиво, которое самостоятельно изготовили дома, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на газету Daily Mail.

Один из родственников погибших уточнил, что для увеличения крепости муж и жена решили добавить в пиво спирт. Что именно стало причиной скоропостижной кончины супругов, еще предстоит выяснить: сейчас в полиции ожидают результаты вскрытия.

Сообщается, что после дегустации напитка мужчина и женщина почувствовали недомогоние. Они вызвали скорую, которая и доставила их обоих в реанимацию. Однако спасти супругов медики так и не смогли.