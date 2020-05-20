Назван способ избежать преждевременной смерти

Зарубежные исследователи назвали один из способов того, как можно избежать преждевременного ухода из жизни.

По мнению ученых Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета, одним из способов может быть езда на велосипеде, сообщает МК со ссылкой на MedicalXpress.

Перед тем, как прийти к подобным выводам, специалисты провели мониторинг за состоянием и образом жизни 300 тысяч человек с 1991 по 2016 год.

По их наблюдению, в сравнении с автомобилистами у тех, кто крутил педали до работы на велосипеде, риск преждевременной смерти снижался на 20%, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний - на 24%. Также было отмечено снижение смертоносности от онкологии.

Ученые также заключили, что прогулки оказывают менее положительный эффект, чем езда на велосипеде, хотя им и не удалось доказать связь между ходьбой и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: velomagazin.ru