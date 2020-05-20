20 мая 2020, 13:46
Количество заболевших коронавирусом превысило пять миллионов человек
Во всем мире коронавирус унес жизни 325 тысяч зараженных
Количество заболевших Covid-19 жителей Земли достигло пяти миллионов человек. Эта отметка была пройдена сегодня, 20 мая, сообщает Worldometer.
Число умерших от коронавируса людей перевалило отметку в 325 тысяч.
Больше всего зараженных в США (1 миллион 571 тысяча). На втором месте находится Россия (308 тысяч). Далее следуют Испания (278 тысяч), Бразилия (271 тысяча) и Великобритания (248 тысяч).
Также отмечается, что почти два миллиона человек уже вылечились от инфекции.