Сборная России узнала соперников на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею узнала своих соперников по групповому этапу чемпионата мира 2021 года. Российской национальной сборной будут противостоять команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. Матчи нашей группы пройдут в Минске, сообщает Международная федерация хоккея.

В другой группе сыграют Канада, Финляндия, США, Германия, Латвия, Норвегия, Италия и Казахстан. Встречи этой группы состоятся в Риге.

Напомним, что в 2020 году мировое первенство было отменено из-за пандемии коронавируса. Чемпионат мира должен был пройти в Швейцарии.