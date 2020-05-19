Ученые опровергли влияние прививки БЦЖ на коронавирус

Ученые из Израиля назвали заблуждением популярное мнение о том, что прививка от туберкулеза, сделанная в детстве, может предотвратить инфицирование коронавирусом. Исследователи провели анализ заболеваемости людей двух групп - тех, кому ввели противотуберкулезную вакцину в новорожденном возрасте и тех, кто избежал прививки.

«Результаты показали, что родившиеся до отмены вакцинации БЦЖ в стране и после заражались коронавирусом примерно с одинаковой частотой. Доля положительных результатов теста от общего числа тестированных среди вакцинированных составила 11,7 процентов, а среди невакцинированных — 10,4 процента»,

- пишет РИА Новости со ссылкой на источник в журнале JAMA.

Для того, чтобы прийти к таким выводам, исследователи воспользовались статистикой израильского Минздрава. Ученые использовали данные по количеству положительных тестов на сто тысяч человек, разделив показатели по годам рождения.