Аферисты продолжают обманывать жителей Карелии по новой схеме

Новая уловка жуликов из Сети набирает обороты. Еще одна жительница столицы Карелии стала жертвой обмана, рассказали сегодня в пресс-службе регионального МВД.

42-летняя горожанка оформила заказ на посудомоечную машину на популярной интернет-площадке. Она заплатила за технику, но деньги пришли ей назад, так как такого товара не оказалось. Вскоре женщине написал продавец, который предложил точно такую же модель, но с другого склада. Вдобавок, продавец пообещал сделать скидку. Ни о чем не догадывавшаяся петрозаводчанка согласилась.

Продавец сбросил ей ссылку, женщина перешла, ввела данные своей карты и коды из телефона. С ее счета списали более 13 500 рублей. Покупательница сообщила продавцу, но тот заявил, что оплата не прошла и сделка не состоялась. Общение ни к чему не привело, и обманутая петрозаводчанка обратилась в полицию. Стражи порядка проводят проверку. (фото pixabay.com, DariuszSankowski)