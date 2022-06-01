Фура перевернулась на бок после ДТП на трассе «Кола»

Сегодня ночью в Сегежском районе столкнулись фура «Вольво» и легковой автомобиль «Тойота». Дорожная авария произошла сорока километрах за Медвежьегорском в районе затяжного поворота трассы «Кола», сообщает dtpptz.ru.

Транспортные средства двигались друг другу на встречу. От касательного столкновения левыми бортами легковушку развернуло на дороге. Фура съехала в кювет и опрокинулась на бок.

По предварительным данным, в ДТП пострадали водители и пассажир «Тойоты». (фото dtpptz.ru)