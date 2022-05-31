Мошенники начали обманывать жителей Карелии по новой схеме

Мошенники обманули трех жительниц Карелии по новой схеме. Все жертвы совершали покупки в популярном интернет-магазине. Покупательницы хотела приобрести духовой шкаф, посудомоечную машину и электросамокат.

Петрозаводчанок привлекали выгодные условия покупки и быстрая доставка. Женщины делали заказ, но вскоре получили сообщение о том, что товар недоступен. В мессенджере или чате маркетплейса им приходило уведомление, что точно такую же позицию можно оформить на другом складе. В сообщении была указана ссылка на ресурс, женщины указывали данные своих карт, после чего с их счетов несанкционированно списывали деньги. При этом попытка найти поставщика ни к чему не приводила.

В результате одна из петрозаводчанок лишилась более 14 тысяч рублей, другая – 16 990, третья – более 22 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе регионального МВД. Карельские полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. Стражи порядка предлагают с подозрением относиться к любым ссылкам, полученным от продавца, при любых подозрениях – не рисковать и отказываться от сделки. (фото pixabay.com, fancycrave1)