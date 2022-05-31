Влюбленная парочка решила приодеться за счет магазина

Футболку, штаны, куртку и ветровку сложили в пакет и в рюкзак двое посетителей магазина одежды. Всего они набрали вещей на сумму 10 тысяч 700 рублей, после чего ушли, не расплатившись. Их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Розыском злоумышленников занялись сотрудники полиции.

По сообщению пресс-службы МВД, в ходе оперативно розыскных мероприятий правоохранители нашли нарушителей закона. Ими оказалась 33-летний ранее судимый петрозаводчанин и его 20-летняя возлюбленная. Стражи порядка изъяли похищенное во время обыска по месту жительства подозреваемых.

Но это оказались не единственные задержанные петрозаводской полицией воры. Ответить перед законом придется и 36-летней жительнице карельской столицы. К слову, правоохранителям женщина уже была знакома. В этот раз она похитила два терморегулятора стоимостью 11 тысяч 700 рублей, которые успела сбыть, а деньги потратить на алкоголь и продукты питания.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», санкции по которой грозят крупным штрафом или лишением свободы на несоклько лет. Кроме того, установлена их причастность к другим противоправным деяниям. Фото: pixabay.