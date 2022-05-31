31 мая 2022, 09:35
Хулиганы безобразничают в ресторанах и на заправках Карелии
Все нарушители задержаны и доставлены в местные отделы полиции
Сразу несколько хулиганов были задержаны сотрудниками Росгвардии в разных районах Карелии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Олонце группа задержания вневедомственной охраны выезжала по сигналу тревоги в один из магазинов. Там выпивший 34-летний горожанин мешал работе персонала. Еще один инцидент был зарегистрирован на автозаправочной станции – за совершением мелкого хулиганства был пойман 46-летний олончанин.
Сотрудникам Петрозаводского отдела Росгвардии пришлось посетить один из ресторанов в центре города. Правоохранители утихомирили одного из посетителей, который вел себя вызывающе. Все нарушители были задержаны и доставлены в местные отделения полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: 10.rosguard.gov.ru.