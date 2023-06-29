Аферисты придумали хитрую уловку для обмана петербурженки

Мошенники придумали хитрую уловку для обмана отдыхающей в Карелии 66-летней женщины. К тому момента, когда пенсионерка заподозрила неладное, жулики успели умыкнуть с ее банковского счета 250 тысяч рублей.

Жулики связались с ней через мессенджер, при звонке высветился логотип банка, где петербурженка хранит накопления. Незнакомец сообщил, что злоумышленники из Сибири пытаются списать деньги с ее счета на некую покупку. Для защиты от мошенников аферисты предложили ей установить программу, которая на самом деле открыла доступ к смартфону туристки.

Лжебанкир убедил ее поставить звонок на громкую связь и перевернуть телефон экраном вниз. В итоге на протяжении 20 минут женщина не смотрела в телефон, а мошенники воровали ее деньги. Заподозрив неладное, она повесила трубку и сама связалась с банком. Служащие сообщили, что так действуют мошенники и заблокировали ее счета. Теперь делом занимается карельская полиция. // фото freepik.com