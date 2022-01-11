Адвокаты подали жалобу на приговор Юрию Дмитриеву

Сторона защиты и сам исследователь сталинских репрессий Юрий Дмитриев подали жалобу на приговор, вынесенный 27 декабря 2021 года. Напомним, судья городского суда Екатерина Хомякова признала историка виновным в развратных действиях в отношении приемной дочери, изготовлении детской порнографии и хранении частей оружия и приговорила его к 15 годам колонии строгого режима (путем сложения наказаний).

Защитники Виктор Ануфриев и Роман Масалев подали жалобу 10 января, сообщает «Интерфакс». Адвокаты попросили оправдать Дмитриева по тем эпизодам, которые суд в рамках уголовного дела рассматривал 27 декабря. (фото Георгий Чентемиров)