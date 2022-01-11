Полиция в Петрозаводске ищет пару, подозреваемую в совершении кражи

Сотрудники уголовного розыска в Петрозаводске устанавливают личности молодых женщины и мужчины. Их подозревают в совершении кражи, объяснили в МВД Карелии.

Товары похитили в магазине на улице Григорьева в карельской столице. В распоряжении правоохранителей есть фотографии вероятных воришек.

Всех, кому что-то известно об этих личностях, полиция просит сообщать по номеру телефона: 8 953 529 77 26. Конфиденциальность гарантируется. // Фото: источник