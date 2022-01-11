Мужчина и женщина ехали из Финляндии в Карелию и застряли в снегу

На днях мужчина и женщина возвращались на автомобиле из Финляндии и попали в снежную ловушку. В Карельском республиканском поисково-спасательном отряде рассказали, что автомобилистов нашли и эвакуировали.

Инцидент случился 6 января, когда 64-летняя женщина и 28-летний молодой человек ехали из Финляндии. Неподалеку от пограничного перехода Вяртсиля они последовали указаниям навигатора и свернули на проселочную дорогу.

Прибор не учел, что в Карелии сейчас очень много снега. Автомобиль застрял, водитель и пассажирка не смогли выбраться из плена самостоятельно и вызвали экстренные службы.

На их поиски отправился Сортавальский поисково-спасательный отряд. Пропавших обнаружили и эвакуировали. // Фото: wikimapia.org