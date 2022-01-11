В снегах Петрозаводска нашли замерзающую женщину

Одна из жительниц карельской столицы попала в сложную ситуацию перед Новым годом. О спасении женщины рассказали 11 января в Карельской республиканской поисково-спасательной службе.

Петрозаводчанку нашли 30 декабря минувшего года в снегу и доставили на территорию ГКУ «КРПСС». Там женщину осмотрел фельдшер и обнаружил явное переохлаждение организма.

Пострадавшую немедленно передали сотрудникам скорой помощи. Медики провели необходимые мероприятия, горожанка осталась жива. // Фото: источник