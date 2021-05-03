03 мая 2021, 14:12
7 и 8 мая дорогу в Карелии перекроют из-за взрывов
Движение транспорта будет прерываться в Питкярантском районе на час в каждый из дней
На автомобильной дороге Олонец-Вяртсиля 7 и 8 мая будет перекрыто движение автотранспорта в связи с проведением буровзрывные работ, сообщает паблик «Питкярантский район» со ссылкой на производителя работ – АО «ВАД».
Участок 113 километр-114 километр на автомобильной дороге Олонец-Вяртсиля будет перекрываться:
- 7 мая – с 11:00 до 12:00
- 8 мая – с 15:00 до 16.00
Указанный участок располагается между населенными пунктами Ууксу и Юляристиоя, неподалеку от Питкяранты. // Фото: vk.com