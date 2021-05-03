03 мая 2021, 14:12
Автоклуб 10 RUS

7 и 8 мая дорогу в Карелии перекроют из-за взрывов

Движение транспорта будет прерываться в Питкярантском районе на час в каждый из дней

На автомобильной дороге Олонец-Вяртсиля 7 и 8 мая будет перекрыто движение автотранспорта в связи с проведением буровзрывные работ, сообщает паблик «Питкярантский район» со ссылкой на производителя работ – АО «ВАД».

Участок 113 километр-114 километр на автомобильной дороге Олонец-Вяртсиля будет перекрываться:

  • 7 мая – с 11:00 до 12:00
  • 8 мая – с 15:00 до 16.00

Указанный участок располагается между населенными пунктами Ууксу и Юляристиоя, неподалеку от Питкяранты. // Фото: vk.com

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Карелия
Олонец-Вяртсиля
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