Завтра в Петрозаводске водителей ждут массовые проверки

4 мая в столице Карелии пройдет операция «Контроль трезвости», сообщает паблик «Госавтоинспекция Петрозаводска».

ГИБДД напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44. // Фото: vk.com