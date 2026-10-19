Россиянам назвали выгодные для отпуска месяцы

Эксперты уверены, что выгоднее брать отпуск в месяцы, где меньше праздничных дней и больше рабочих

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Оформлять отпуск выгоднее в месяцы с наименьшим количеством праздничных дней. Больше рабочих дней в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре – эти месяцы являются более выгодными для отдыха.

В марте, несмотря на празднование Международного женского дня, рабочих дней все равно больше, чем в январе или в мае, передает ТАСС.

Перечисленные месяцы подойдут для сотрудников с фиксированным окладом. Так как дело не в размере отпускных, а в зарплате за оставшуюся от отпуска часть месяца - чем меньше рабочих дней в месяце, тем «дороже» пропуск каждого из них.

В марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре 2027 года будет по 22 рабочих дня. Меньше всего трудовых дней в январе всего 15 дней, феврале и мае по 19. В ноябре 2027 года будет 20 рабочих дней, в июне и октябре - по 21.