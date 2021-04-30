На полтора года ограничат движение на участке трассы «Кола» в Карелии

Ограничения автомобильного движения вводятся на автомобильной дороге федерального значения «Кола» Р-21 в связи с началом строительно-монтажных работ на участке с 773-го по 786-й километр, сообщил сегодня ФКУ Упрдор «Кола».

Указанный участок находится между поворотом на Муезерский и поселком Пушной, на севере республики.

Ограничения, вызванные капитальным ремонтом трассы будут действовать с 11 мая этого года до 15 ноября 2022 года.

Для водителей запланировано устройство временных объездных дорог, организация реверсивного или одностороннего движения. Кроме того, предусмотрено полное перекрытие проезда машин, но не дольше 8 часов в сутки. // Фото: m.severpost.ru