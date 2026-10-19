Пассажиры катера подверглись опасности в Ладожском озере

Транспортные полицейские поймали капитана-нарушителя на Ладоге

Фото: «Петрозаводск говорит»

Сотрудники транспортной полиции совместно с представителями ГИМС МЧС по Карелии поймали в акватории Ладожского озера капитана-нарушителя. 41-летний житель Сортавальского района перевозил 7 пассажиров без спасательных жилетов.

Мужчину также заподозрили в опьянении. Капитан от медицинского освидетельствования отказался.

Нарушителя отстранили от управления катером, который отбуксировали к причалу.

В отношении мужчины составлены протоколы об административных правонарушениях. За уклонение от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он может лишиться права управления судном на срок от одного года до двух лет. За нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров капитану грозит административный штраф в размере от трехсот до пятисот рублей (для должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей), уточнили в паблике УТ МВД России по СЗФО.