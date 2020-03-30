30 марта: главные видео, фото и новости дня

– Жесткое ДТП произошло на улице Чапаева в Петрозаводске. Автомобили столкнулись на перекрестке возле автовокзала в карельской столице.

– Парфенчиков рассказал о ситуации с коронавирусом в Карелии. Глава республики призвал всех оставаться дома в нерабочую неделю и не выходить без крайней необходимости.

– Петрозаводчан попросили сообщать о фактах нарушения карантина. Единая дежурно-диспетчерская служба примет информацию о нарушителях режима жестких мер, призванных остановить распространение коронавируса в республике.

– Заразивший студентку ПетрГУ коронавирусом мужчина может пойти под суд. Мурманчанин грубо нарушил режим самоизоляции, вернувшись из заграничной поездки, и заразил нескольких людей.

– В Карелии еще три лаборатории созданы для исследований на коронавирус. Исследования будут проводиться методом ПЦР.

– В Карелии могут ввести режим полной самоизоляции для всех жителей. Премьер-министр попросил регионы обратить внимание на меры по полной изоляции граждан, которые ввели в Москве и области.

– Несмотря на запрет главы Карелии, верующие ходят на церковные службы. Патриарх Кирилл призвал православных воздержаться от посещения храмов и соблюдать карантин.

– Парфенчиков выступил с заявлением по поводу закрытия границ Карелии. Губернатор выразил готовность изолировать отдельные населенные пункты в республике.