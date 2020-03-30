Артур Парфенчиков внес поправки в ранее изданное распоряжение

Глава Карелии разъяснил спорные моменты в распоряжении о закрытии торговых точек республики. Поправки затронули сразу несколько пунктов документа. Текст обращения Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети.

Так, самоизолированным жителям республики не будут начислять пени за коммунальные платежи.

«Те жители Карелии, кто находится на самокарантине, с оплатой могут повременить. Пени и штрафы за это начислять не будут. А появившаяся в период самоизоляции задолженность не повлияет на решение о предоставлении гражданам субсидий на «коммуналку»,

- уточняет Парфенчиков.

Школьникам, которые получали бесплатное питание, теперь будут выдавать сухие пайки, расчитанные на две недели. Предполагается, что туда войдет гречка или рис, макароны, мука, сахар, молоко, печенье, фрукты. Получить такие наборы дети смогут после окончания каникул.

Коснутся поправки и стоматологий - все они, по мнению главы, должны быть закрыты, за исключением дежурных. А вот продавцам телефонов и планшетов разрешается выйти на работу.

«А вот объекты торговли, реализующие средства связи (мобильные телефоны, планшеты) в период нерабочей недели могут осуществлять свою деятельность»,

- сообщается в тексте.

Кроме того, уточняется, что работать сейчас смогут только те продавцы, которые реализуют товары первой необходимости.

«В последние дни в соцсетях был шквал комментариев по работающим в Карелии магазинам, реализующим стройматериалы, садовый инвентарь, мебель и прочие товары. Назвать их самыми необходимыми в нынешней ситуации трудно. Обращаю особое внимание, что теперь, в соответствии с новым правовым актом, к работе допускаются только те сотрудники, в чьи трудовые обязанности входит реализация товаров из утвержденного списка. То есть если продавец реализует товары первой необходимости – он может работать. Но если за соседним прилавком стоит продавец, который торгует только стройматериалами или бытовой техникой, то это нарушение. Еще раз повторюсь – искать лазейки бессмысленно. Торговые центры должны быть закрыты!», - заявил Парфенчиков.